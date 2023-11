Dama - zwiastun. Millie Bobby Brown kontra smok w nowym filmie fantasy Netflixa

fot. materiały prasowe

Netflix opublikował oficjalny zwiastun Damy. To nowy film przygodowy z elementami fantasy od Netflixa, w którym w głównej roli zobaczymy Millie Bobby Brown, znaną ze Stranger Things i Enoli Holmes. Zobaczcie sami, z czym będzie musiała zmierzyć się grana przez nią bohaterka. Zapowiedź znajdziecie poniżej.

Dama - zwiastun

Dama - co wiemy o nowym filmie Netflixa?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, Dama to nowy film przygodowy Netflixa z Millie Bobby Brown w roli głównej. Fabuła opowie o tytułowej damie, która zgadza się na ślub z przystojnym księciem, jednak z czasem dowiaduje się, że tak naprawdę rodzina królestwa posłała po nią tylko po to, by złożyć ją w ofierze w ramach spłacenia starożytnego długu. W ten sposób bohaterka zostaje wrzucona do jaskini z ziejącym ogniem smokiem, a żeby przetrwać, musi polegać na swoim sprycie i woli walki.

Obraz wyreżyseruje nominowany do Oscara hiszpański filmowiec Juan Carlos Fresnadillo na podstawie scenariusza napisanego przez Dana Mazeau. Do obsady należą również Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Brooke Carter oraz Shohreh Aghdashloo.