Mógł zagrać Marvina Gaye'a, ale zrezygnował. Nie chciał całować mężczyzny

fot. materiały prasowe

Reklama

Zapewne każdy aktor ma swoje granice. W przypadku Terrence'a Howarda są nimi role homoseksualne, co sam ujawnił w rozmowie z Billem Maherem w podcaście Club Random. Zdaniem gwiazdora największym błędem w jego karierze było odpuszczenie sobie roli jako Smokey Robinson na rzecz projektu o Marvinie Gaye'u. Maherowi wydawało się, że Howard podjął dobrą decyzję, ponieważ życie Gaye'a "wydawało się znacznie bardziej interesujące". Ostatecznie jednak aktor zrezygnował z projektu. Powód był prosty - w filmie miał pojawić się wątek dotyczący seksualności legendarnego piosenkarza.

- Byłem w domu Quincy'ego Jonesa i zapytałem go o plotki sugerujące, że Marvin był gejem. Quincy odparł, że faktycznie tak było. - powiedział Howard

Terrence Howard zrezygnował z roli przez wątek homoseksualny

Z tego powodu Terrence Howard postanowił zrezygnować z roli, twierdząc otwarcie, że nie ma pociągu do mężczyzn i nie potrafiłby udawać, że jest inaczej. Bill Maher dał aktorowi przestrzeń do wyrażenia swojego zdania, choć stwierdził, że sam nie posunąłby się do tak mocnych słów.

- To by mnie rozwaliło. Gdybym pocałował mężczyznę, odciąłbym sobie usta. To jednak nie czyni mnie homofobem. Po prostu nie mógłbym zagrać tej postaci w 100 procentach. Nie mogę oddać się czemuś, czego nie rozumiem.

Pełen podcast możecie zobaczyć poniżej w formie wideo.

Co ciekawe, Marvin Gaye nigdy nie ujawnił się publicznie jako osoba homoseksualna. Był dwukrotnie żonaty - najpierw z Anną Gordy, a później z Janis Hunter.

Zobacz także: Nathan Lane: "Homofobia nadal żyje i ma się dobrze." To przez nią nie zagrał w Kosmicznym meczu?