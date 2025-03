Nathan Lane: "Homofobia nadal żyje i ma się dobrze." To przez nią nie zagrał w Kosmicznym meczu?

fot. CBS

Branża filmowa nie jest wolna od licznych uprzedzeń, co dotknęło lub nadal dotyka wielu artystów. Podobny los spotkał Nathana Lane'a, aktora znanego z Króla lwa (ikoniczna rola głosowa Pumby), Producentów lub Klatki dla ptaków, gdzie wystąpił u boku Robina Williamsa. Okazuje się, że mógł też się pojawić w Kosmicznym meczu w roli, która ostatecznie przypadła Wayne'owi Knightowi, ale tak się nie stało prawdopodobnie z powodu homofobii. Lane bowiem nie ukrywał nigdy swojej orientacji seksualnej.

Nie wiem, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, ale mam wrażenie, że to [homofobia] miało na to wpływ. Powiedziano mi, że miało to wpływ na film Kosmiczny mecz, który mnie za bardzo nie obchodził. Miałem zagrać tę rolę, którą zagrał gość z Seinfeld. Byłem jednym z kandydatów i podobno reżyser [Joe Pytka] oglądał prowadzone przeze mnie rozdanie nagród Tony. Uznał, że byłem "zbyt gejowy" do zagrania tej roli. Dlatego dziękuję Bogu, że nie zagrałem w tym filmie. Nigdy nie wiadomo, co ktoś powie. Homofobia nadal żyje i ma się dobrze.

Kosmiczny mecz się nie udał, ale tego samego roku premierę miała Klatka dla ptaków. Aktor spodziewał się, że będzie to początek jego owocnej kariery, ale tak się nie stało.

Sądziłem, że sukces tego filmu doprowadzi do kolejnych ról, ale tak się nie stało. Powiedziałem mojemu agentowi: "Myślałem, że po Klatce dla ptaków więcej się będzie działo." Odpowiedział mi: "Może gdybyś nie mówił tak otwarcie o swoim stylu życiu, to tak by było.

Nathan Lane niedługo po tym przestał korzystać z usług tego agenta.

