Terrifier 3 - teaser horroru. Na poprzedniej części widzowie wymiotowali

Terrifier 3 to horror świąteczny. Twórcy serii oficjalnie zmieniają klimat w najnowszej odsłonie, a teaser zapowiada... morderczego Świętego Mikołaja, którym jest zabójczy klaun z poprzedniej części, czyli Art. Za sterami ponownie stoi twórca serii i jej reżyser Damien Leone. Pierwszy teaser zapowiadają inną atmosferę wydarzeń.

Terrifier 3 - teaser

Terrifier 3 - jaki to będzie film?

Reżyser w rozmowie z Variety obiecał, że trzeci część odejdzie do nadnaturalnej otoczki w klimacie fantasy, a zamiast tego skupi się na pokazaniu tej złej istoty jako kogoś ze zdolnością do wskrzeszania, czyli ten wątek nie będzie rozwijany. Pierwsza część zdaniem Leone'a była oldschoolowym slasherem o prostszej formie, ale to zmieniło się w dwójce. Dlatego jego celem był powrót do korzeni w trójce. Zapewnia też, że chce, aby trzecia część była najstraszniejsza ze wszystkich.

Przypomnijmy, że Terrifier 2. Masakra w Święta zasłynął dość niecodziennymi reakcjami widzów w amerykańskich kinach. Podobno z powodu obrzydliwości, które były na ekranie, ludzie wymiotowali.

Terrifier 3 - premiera w kinach w USA odbędzie się 25 października 2024 roku.