Latarnie - aktor dołącza do obsady. Słyszeliście go w Wodogrzmotach Małych

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. DC

Jak podaje portal The InSneider, obsada Latarni poszerzyła się. Na ekranie wkrótce zobaczymy Jasona Rittera, który wcześniej użyczał głosu głównemu bohaterowi Wodogrzmotów Małych. Scooperowie podają, że prawdopodobnie wcieli się w męża szeryf Kerry, postaci granej przez Kelly Macdonald. Opisywana jest ona jako "rozsądna kobieta oddana rodzinie i miasteczku, której odporność i determinację ukształtowana złożona przeszłość". Wcześniej mówiło się, że Kerry może mieć wątek romantyczny z Halem Jordanem, ale pojawienie się Rittera w obsadzie zapewne wykluczy taką możliwość.

fot. ABC

Jason Ritter - filmografia

Młodsze pokolenie może kojarzyć głos Jasona Rittera jako Masona "Dippera" Pinesa z serialu animowanego Wodogrzmoty Małe. To nie jedyna produkcja Disneya, w jakiej brał udział - można było go również usłyszeć w sequelu Krainy lodu. Aktor zdobył również nominację do nagrody Emmy za występ w Parenthood. Grał również w Kevin (Probably) Saves the World, Raising Dion oraz serialu prawniczym Matlock.

