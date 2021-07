Thanos jest słaby jak nigdy. Oto powód, dla którego morduje on Eternals

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Zeszyt Eternals #5 ze scenariuszem Kierona Gillena i rysunkami Esada Ribica wyjawił, dlaczego Thanos morduje Przedwiecznych. Do takiego obrotu spraw przyczyniła się fatalna kondycja fizyczna Szalonego Tytana. Warto bowiem przypomnieć, że po boju ze Strażnikami Galaktyki antagonista trafił do czarnej dziury, która rozerwała ciało łotra. Po swoim powrocie Thanos jest nadzwyczaj słaby, a pracę jego serca podtrzymuje specjalna aparatura.

Twórcą tej ostatniej jest Phastos, należący do rasy Eternals geniusz technologiczny. To właśnie on z wciąż nieznanych powodów sprzymierzył się z Szalonym Tytanem, najpierw doprowadzając do jego zmartwychwstania, a później wykonując dla niego urządzenie wspomagające serce. Zrobił to w zamian za podjęcie przez Thanosa krucjaty przeciw Przedwiecznym.

Nie wiemy, jakimi motywacjami kieruje się zazwyczaj stroniący od używania przemocy Phastos. Wszystko wskazuje na to, że nie są to pobudki osobiste, lecz część jakiegoś większego, kosmicznego planu.

Eternals #5 - plansze