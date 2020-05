The 100 - pełny zwiastun 7. sezonu. Nadchodzi koniec historii

The 100 to serial z 2014 roku, który zakończy się po siedmiu sezonach - najnowszy będzie mieć swoją premierę jeszcze w maju 2020 roku. Akcja serialu rozgrywa się 97 lat po nuklearnej wojnie, która zniszczyła cywilizację. Statek kosmiczny, na którego pokładzie znajdują się ocaleli ludzie, wysyła 100 młodych przestępców na Ziemię, by sprawdzili, czy na nowo można rozpocząć kolonizację planety.

W obsadzie powracają Eliza Taylor, Bob Morley, Marie Avgeropuolos, Lindsey Morgan, Richard Harmon, Tasya Teles, Shannon Kook, JR Bourne, Shelby Flannery i Chuku Modu. Zobaczcie zaprezentowany pełny zwiastun 7. sezonu:

The 100 - premiera zaplanowana jest na 20 maja. W Polsce premierowy odcinek sezonu pojawi się 21 maja na platformie Netflix.