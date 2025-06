6-miesięczne zdjęcia, setki aktorów i wysoki budżet. Nowy ambitny film pióra Quentina Tarantino

Fot. Materiały prasowe

W poniedziałek na liście produkcji, które otrzymały ulgę podatkową w Kalifornii, znalazł się nowy niezatytułowany film Netflixa. Kwota wyniosła rekordowe 20 milionów dolarów. Choć nie podano tytułu, źródła portalu Deadline twierdzą, że chodzi o The Adventures of Cliff Booth, czyli nowy film Davida Finchera z Bradem Pittem w roli głównej. Ma być kontynuacją Pewnego razu... w Hollywood i scenariusz do niego napisał sam Quentin Tarantino.

Oto nowy ambitny projekt Brada Pitta

Informacja o uldze podatkowej tylko dolewa oliwy do ognia, jeśli chodzi o zainteresowanie tym projektem. Tak duża kwota sugeruje, że mamy również do czynienia z dużym budżetem. Szacunkowe wydatki poniesione na terenie stanu wynoszą 106 milionów dolarów, więc ostateczny wynik powinien być jeszcze wyższy. Co więcej, ponoć zdjęcia mają trwać od 28 lipca 2025 roku aż do 16 stycznia 2026 roku. To aż sześć miesięcy. Według źródeł bardzo rzetelnego Deadline zaangażowano 128 aktorów, 428 członków ekipy filmowej i przewidziano prawie 4000 dniówek dla stażystów.

To wszystko sugeruje, że mamy do czynienia z bardzo ambitnym projektem, a już samo nazwisko Quentina Tarantino generuje duże zainteresowanie tytułem. Czas pokaże, czy co ostatecznie z tego wyjdzie i czy Davida Fincherowi uda się zachwycić widzów. Szczególnie, że poprzeczka jest zawieszona wysoko: Pewnego razu... w Hollywood osiągnęło duży sukces, zdobyło dwa Oscary, trzy Złote Globy i jedną statuetkę BAFTA.

