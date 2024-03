The Alters - zobaczcie wideo z rozgrywką! Frostpunk 2 ma konkretną datę premiery

fot. 11 bit Studios

Podczas marcowego wydarzenia Xbox Partner Preview zobaczyliśmy dwie produkcje tworzone przez polskie 11 bit Studios. Jedną z nich było The Alters, czyli survival w realiach sci-fi, w którym gracze będą śledzić historię Jana Dolskiego. Mężczyzna będzie tworzył własne, alternatywne wersje, by przetrwać w nieprzyjaznych i niebezpiecznych warunkach. W trakcie eventu zobaczyliśmy nowy zwiastun tej produkcji - tym razem z rozgrywką. Widzimy w nim między innymi rozbudowę bazy, eksplorację oraz tytułowych "altersów". Zdradzono również, że gra zadebiutuje w 2024 roku i od dnia premiery dostępna będzie w katalogu Xbox Game Pass.

The Alters - zwiastun z rozgrywką

Frostpunk 2 - zwiastun i data premiery

Drugą z gier od 11 bit Studios był Frostpunk 2, kontynuacja ciepło przyjętego city-buildera z roku 2018. Również w tym przypadku otrzymaliśmy zwiastun, choć był on zdecydowanie krótszy. Jego głównym celem było jednak co innego: ujawnienie daty premiery. Dzięki temu wiemy, że tytuł ten będzie dostępny od 25 lipca tego roku i również on pojawi się w Game Passie.

Creatures of Ava - zwiastun

Listę nowości z katalogu wydawniczego 11 bit Studios domyka Creatures of Ava, choć akurat za stworzenie tej gry odpowiada Inverge Studios, a polska firma będzie wydawcą. To przygodowa gra akcji, w którym wcielimy się w Avę, która eksploruje różne ekosystemy i ujarzmia dzikie stworzenia, by powstrzymać złowrogą infekcję. Fabułę tej produkcji współtworzy Rhianna Pratchett.