MultiVersus może wkrótce powrócić. Oficjalny profil gry w serwisie X "odżył" po kilku miesiącach

fot. WBIE

MultiVersus to bijatyka z bohaterami znanymi z wielu różnych, popkulturowych produkcji, w tym między innymi Batmanem, Supermanem, Gandalfem, Aryą Stark, Kudłatym czy Królikiem Bugsem. W 2022 roku zadebiutowała jej wersja beta, która początkowo cieszyła się sporym zainteresowaniem, ale liczba graczy bardzo szybko zaczęła spadać. W czerwcu roku 2023 serwery zostały wyłączone, a twórcy mieli przygotowywać się na premierę, którą zaplanowano na rok 2024. Od tego czasu na temat projektu zrobiło się cicho, ale wygląda na to, że wkrótce możemy poznać jakieś konkrety.

Na oficjalnym profilu MultiVersus w serwisie X pojawił się pierwszy od kilku miesięcy wpis. Choć nie zawiera on żadnych detali, to wygląda tak, jakby deweloperzy szykowali się do jakiegoś ogłoszenia.

https://twitter.com/multiversus/status/1765074875130278331

Co ciekawe, internauci niedawno zauważyli, że na australijskiej stronie sieci McDonalds wspomniano o nadchodzących zestawach Happy Meal właśnie z MultiVersus, co wydaje się potwierdzać teorię o zbliżającym się powrocie gry w niedalekiej przyszłości.