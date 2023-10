The Alters - nowy zwiastun gry. Oto główny bohater i jego różne wersje

fot. 11 bit Studios

11 bit Studios zaprezentowało nowy zwiastun The Alters, nadchodzącej produkcji science-fiction. W materiale możemy bliżej zapoznać się z głównym bohaterem, Janem, a w zasadzie... wieloma Janami, bo pokazano tutaj różne wersje protagonisty. Z jednej strony są oni do siebie podobni, z drugiej zaś niemal wszystko ich różni, a budowanie relacji pomiędzy Janami ma być kluczem do ich przetrwania.

The Alters - zwiastun gry

The Alters połączy w sobie elementy survivalu oraz budowania bazy. W grze trafimy na nieprzyjazną planetę, która stopniowo zwraca się w stronę słońca, a to powoduje gwałtowne wzrosty poziomu promieniowania. Główny bohater, Jan, będzie musiał wykorzystać kryształy o nazwie Rapidium, by stworzyć różne wersje samego siebie, tytułowych altersów. Szybko okaże się jednak, że nie są oni jedynie "zasobem": to ludzie z własnymi uczuciami i emocjami, a także wątpliwościami dotyczącymi sensu ich egzystencji.

Premiera The Alters została zaplanowana na rok 2024, ale żaden konkretny termin nie padł. Gra zmierza na PC oraz konsole obecnej generacji.