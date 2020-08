The Batman - kiedy ekipa filmu wraca na plan? Wpis aktora podpowiada

Źródło: Warner Bros./DC/Screen Rant

The Batman to zdecydowanie jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji przyszłego roku. Jednak zdjęcia do projektu zostały wstrzymane z powodu pandemii. Do tej pory nie było wiadomo, kiedy ekipa powróci na plan. Jednak mogło się to zmienić. Alex Ferns, który w filmie wciela się w postać komisarza Pete'a Savage'a zamieścił w sieci tweet, w którym twierdzi, że wraca na plan produkcji ze swoim udziałem w ciągu dwóch tygodni. Biorąc pod uwagę, że oprócz The Batman aktor najprawdopodobniej nie ma żadnego projektu w zanadrzu, może to oznaczać tylko tyle, że ekipa nowego filmu o Mrocznym Rycerzu powróci do Wielkiej Brytanii już w ciągu najbliższych 14 dni.

https://twitter.com/AlexFerns7/status/1295374693130698753

W obsadzie The Batman znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real. Reżyseruje Matt Reeves.

The Batman - premiera w październiku 2021 roku.