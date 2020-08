Legion Samobójców i The Batman - jak promowane będą filmy podczas DC FanDome?

Warner Bros.

DC FanDome będzie wydarzeniem obowiązkowym nie tylko dla fanów DC. Podczas tego wydarzenia Warner Bros. zaprezentuje wiele interesujących rzeczy ze swoich nadchodzących projektów. Co dokładnie?

Sekcja The Hall of Heroes rozpocznie się od panelu Wonder Woman 1984, na którym wystąpią Gal Gadot i Patty Jenkins; zobaczymy nowy materiał wideo i zapowiadaną specjalną niespodziankę. Inne tytuły, takie jak Legion samobójców: The Suicide Squad czy The Batman, również mają doczekać się nowych materiałów promocyjnych.

fot. materiały prasowe

Czego jednak można się spodziewać? James Gunn ujawnił jeden ze szczegółów panelu, którym będzie zapoznanie się z bohaterami, w których wcieli się liczna obsada. Zostaną zatem odsłonięte kolejne karty i fani nie będą już musieli snuć domysłów jeśli chodzi o postaci. Podobnie będzie w przypadku filmu The Batman, gdzie wciąż całość jest enigmatyczna pod kątem bohaterów i fabuły filmu. Według portalu The Wrap, może zostać zaprezentowany materiał wideo ze scenami, które nakręcono w pierwszym miesiącu realizowania zdjęć (pierwsze 7 tygodni). Co ostatecznie zobaczą fani? Przekonamy się 22 sierpnia.

DC FanDome rozpocznie się 22 sierpnia o 19:00 czasu polskiego i potrwa 24 godziny):