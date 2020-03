The Batman - Michael Giacchino o wolności w tworzeniu muzyki do filmu

Batman jest wyjątkową postacią dla kina, ponieważ doczekała się już różnych wersji i przedstawień na przestrzeni wielu lat. Fani tego bohatera z pewnością pamiętają utwory muzyczne towarzyszące tym produkcjom tworzonym przez między innymi Danny'ego Elfmana czy Hansa Zimmera. Kolejnym kompozytorem będzie Michael Giacchino, który miał już okazję współpracować z Mattem Reevsem nad filmem Pozwól mi wejść.

Kompozytor w rozmowie z portalem Collider powiedział nieco więcej na temat współpracy z reżyserem nad nowym filmem o Batmanie. Okazuje się, że Matt Reeves daje twórcy dużą swobodę w komponowaniu.

Czuję całkowitą swobodę tworzenia tego, co chcę. Matt zawsze był zgodny, że to nasz Batman i nasza wizja. Tak samo uwielbiam sięgać po różne komiksy o Batmanie, gdzie widoczna jest inna wizja, każdy z artystów ma swój pomysł i robi to, na co ma ochotę.

Giacchino odniósł się także do utworu, który słyszymy przy okazji wypuszczonego materiału testowego z kostiumem Batmana, gdzie po raz pierwszy zobaczyliśmy, jak prezentował będzie się Robert Pattinson w charakterystycznej masce. Kompozytor ujawnił, że utwór muzyczny do tego materiału powstał już jakiś czas temu i wspólnie z reżyserem doszli do wniosku, że warto będzie go wykorzystać w pierwszym wideo promującym film. Tym samym chcieli przekazać fanom, że to będzie ich wizja Batmana pod każdym względem.

Matt i ja rozmawialiśmy o tym przez długi czas, oczywiście w zeszłym roku, po przeczytaniu scenariusza i pamiętam, jak usiadłem i powtarzałem: Och, mam pomysł, mam pomysł. Napisałem ten utwór, który jest w zwiastunie. Matt doskonale go znał. To była tylko wersja demonstracyjna, nie zrobiliśmy tego nawet z żadną orkiestrą ani niczym podobnym, więc wykorzystywał ten utwór w każdej ze swoich prezentacji w Warner Bros. Kiedy więc przyszedł czas na publikację zwiastuna, pomyślał: Cóż, musimy wypuścić to z tą muzyką.

Poniżej możecie zobaczyć także film krótkometrażowy zrealizowany przez kompozytora, który sam autor opublikował na swoim kanale na YouTube. Zobaczcie: