The Batman - nowe informacje o fabule. Kiedy rozgrywa się historia?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Trwają prace nad The Batman, ale poza oficjalnym wideo pokazującym Roberta Pattinsona w kostiumie Mrocznego Rycerza nic nie wiemy na temat fabuły tego filmu. Sytuacja zmieniają dziennikarze The Wrap powołując się na swoich informatorów. Według nich historia rozgrywa się w drugim roku kariery Bruce'a Wayne'a w roli Batmana, czyli na tym etapie ma już opracowany proces działań, ma swój sprzęt i walczy ze złem. Nie jest to więc geneza, tak jak wcześniej zapowiadano. Jest to oczywiście plotka, więc nikt jej nie potwierdza, ani jej nie dementuje.

Teoretycznie też wszystko może nadal być powiązane z filmowym uniwersum DC, ponieważ w nim obserwowaliśmy Batmana w zaawansowanym wieku, a tutaj jest on na początku swojej drogi.

Zdjęcia trwają w Londynie, więc być może niedługo trafią kolejne materiał do sieci pokazujące kostium Batmana w pełnej okazałości i w kolorze.

The Batman - premiera w 2021 roku.