The Batman: Part II - ważna aktualizacja. James Gunn w obronie Matta Reevesa

James Gunn udzielił wywiadu portalowi Entertainment Weekly. W rozmowie padł temat filmu The Batman: Part II. Fani od trzech lat czekają na sequel i zaczynają się niecierpliwić. Wygląda jednak na to, że nie mają powodów do obaw — jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, scenariusz do filmu będzie gotowy w czerwcu.

Scenariusz ma być gotowy w czerwcu. Mam nadzieję, że tak będzie. Mamy naprawdę dobre przeczucia. Matt jest podekscytowany, jestem z nim w kontakcie przez cały czas. Ja też nie mogę się doczekać. Czekamy, by przeczytać scenariusz. Jeśli jednak pytasz, czy już go widzieliśmy, to odpowiedź brzmi: „nie”.

James Gunn w obronie Matta Reevesa

Na tym jednak James Gunn nie skończył wypowiedzi. Jest zły, że tak wiele osób popędza Matta Reevesa. Choć wie, że samego reżysera "nie ruszają" te komentarze, to sam jest nimi zirytowany. Podkreślił, że filmowiec nie da mu scenariusza, póki nie będzie z niego zadowolony — i nic tego procesu magicznie nie przyspieszy.

Ludzie powinni odczepić się od Matta - dajcie mu tyle czasu na napisanie scenariusza, ile potrzebuje. Tak to już jest. Nie jest wam nic winny, ponieważ spodobał wam się jego film. Spodobał się wam właśnie dzięki Mattowi, więc pozwólcie mu robić to po swojemu.

The Batman: Part II ma zadebiutować w kinach 1 października 2027 roku. To rok później niż początkowo planowano. Film jest częścią uniwersum Batman Epic Crime Saga, które rozgrywa się poza główną chronologią DCU. Należy również do niego serial Pingwin.

