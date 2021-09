The Battle at Lake Changjin - zwiastun chińskiego widowiska. 70000 statystów na planie

fot. materiały prasowe

Podczas trwającego właśnie festiwalu filmowego w Pekinie odbyła się światowa premiera wojennego widowiska The Battle of Changjin Lake. Jest to największy i najdroższy film w historii chińskiej kinematografii. Jak donosi Variety, na planie pracowała armia 7000 ludzi, a w scenach batalistycznych wzięło udział 70000 statystów. Budżet jest na hollywoodzkim poziomie i wynosi 200 mln dolarów.

Prawie trzygodzinny film opowiada historię opartą na faktach z Wojny Koreańskiej. Bohaterami są chińscy żołnierze walczący po stronie Korei Północnej z Amerykanami w bitwie nad tytułowym jeziorem.

Przed premierowym pokazem producent Yu Dong twierdzi, że ten film zapisze się złotymi zgłoskami w historii chińskiego kina. Prace na planie zajęły aż 200 dni, a dopracowanie scenariusza zajęło pięć lat. Według niego stworzyli arcydzieło. Dodaje też, że pod kątem rozmachu, skali produkcji i inwestycji udało im się po raz pierwszy osiągnąć poziom największych hollywoodzkich superprodukcji.

Za kamerą tak gigantycznej produkcji aż trzech reżyserów. I to nie byle jakich, bo każdy to wielkie, uznane nazwisko światowej kinematografii. Są to Chen Kaige, Dante Lam i Tsui Hark. W obsadzie m.in. Wu Jing i Jackson Yee.

Prognozy box office na premierowy długi weekend zaczynający się 30 września zapowiadają otwarcie w wysokości 464 mln dolarów.

Zobaczcie zwiastuny: