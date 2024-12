Na The Game Awards 2024 nie zabraknie polskiego akcentu. Techland zapowiada swoją obecność

fot. Techland

Gala The Game Awards 2024 odbędzie się w nocy z 12 na 13 grudnia. Choć zdecydowana większość twórców i wydawców trzyma swoje zapowiedzi w tajemnicy, to już teraz wiemy o kilku tytułach, które zostaną tam zaprezentowane. Wśród nich pojawi się również produkcja polskiego Techlandu.

Widzowie będą mogli zobaczyć nowy materiał z nadchodzącej gry Dying Light: The Beast. Tym samym polski tytuł dołącza do takich produkcji, jak ujawnione wcześniej Borderlands 4 oraz Mafia: The Old CountryNiektórzy podejrzewają również, że na TGA pojawi się pierwszy materiał z kolejnej odsłony Wiedźmina, a sama gala ma być "największą w historii".

The Game Awards 2024 to nie tylko nowe materiały z zapowiedzianych już gier czy światowe premiery, a także nagrody, a tym ta najważniejsza - tytuł Gry Roku. Wśród nominowanych do tegorocznej edycji znalazły się tytuły takie jak Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII: Rebirth, Elden Ring: Shadow of the Erdtree oraz Metaphor: ReFantazio.