The Bear – kiedy premiera 3. sezonu? Na nowe odcinki nie będziemy długo czekać

fot. FX

Reklama

Zgodnie z obietnicą The Bear powróci z trzecim sezonem w tym roku. Prezes stacji FX, John Landgraf, ogłosił termin premiery nowych odcinków, który przypada na czerwiec 2024 roku. Tym samym serial będzie kontynuował tradycję premier kolejnych sezonów w pierwszym miesiącu lata.

The Bear - termin premiery 3. sezonu

Identycznie jak przy poprzednich sezonach, również wszystkie odcinki trzeciej serii zostaną wypuszczone od razu. Co ciekawe, prace na planie jeszcze się nie rozpoczęły i według ostatnich doniesień mają wystartować na przełomie lutego i marca.

Landgraf dodał, że pierwszy sezon został wypuszczony w całości ze względu na niepokój, jaki The Bear wywołuje. Nie jest to cecha hitowych seriali, które otrzymują najważniejsze nagrody. Szef stacji FX przyznał, że pierwotnie rozmawiali, aby odcinki drugiej serii pojawiały się w tygodniowych odstępach. Widzom spodobała się jednak dystrybucja całości od razu, więc przy drugim sezonie postanowili tego nie zmieniać. Przy trzecim sezonie nie mają już jednak wątpliwości, że fani chcą mieć dostęp do wszystkich odcinków od momentu premiery.

W serialu powrócą Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott i Matty Matheson.