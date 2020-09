The Boys - 2. sezon bojkotowany przez widzów. Jaka jest tego przyczyna?

foto. Amazon Prime Video

2. sezon The Boys został fantastycznie odebrany przez krytyków. Do tej pory zebrał on 97% pozytywnych opinii, ale widzowie mają duży problem z serialem Amazonu i bombardują go negatywnymi recenzjami na stronie amazon.com. Obecnie ma tam średnią ocen 2,7/5 z czego połowa opinii z ponad 1500 wystawiła ocenę 1/5.

Powód nie ma związku z jakością serialu. Jest to sprzeciw amerykańskich widzów wobec decyzji Amazonu, by nie wrzucać od razu całego sezonu. 4 września premierę miały pierwsze trzy odcinki 2. sezonu, a kolejne będą pojawiać się co tydzień na Amazon Prime Video. Fani ze Stanów Zjednoczonych są wściekli i tak wyrażają swoją dezaprobatę. W tekstowych recenzjach podkreślają, że to właśnie jest powód ocen.

Przypomnijmy, że Amazon zamówił 3. sezon The Boys, który pojawi się najpewniej w 2021 roku.