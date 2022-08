The Boys - Soldier Boy w 4. sezonie? Wymowny wpis; ruszają prace na planie

Amazon

Fani The Boys wciąż nie mogą się otrząsnąć po finałowych odcinkach poprzedniej odsłony serii Amazona, jednak wygląda na to, że właśnie rozpoczynają się prace nad 4. sezonem. Dowodem na to jest zdjęcie, które na Instagramie zamieścił wcielający się w rolę Butchera Karl Urban - towarzyszy mu na nim ekranowy Hughie Campbell, Jack Quaid.

Fotografia najprawdopodobniej przeszłaby bez większego echa gdyby nie fakt, że postanowił ją skomentować m.in. portretujący Soldier Boya Jensen Ackles. Aktor zamieścił więc wpis o treści: "Dla mnie podwójną. Jestem w drodze", który z miejsca zrodził liczne spekulacje na temat powrotu Soldier Boya w 4. sezonie produkcji - przypomnijmy, że wcześniej odpowiedzialni za serial nie tylko nie wykluczali takiej możliwości, ale i dawali do zrozumienia, iż trudno im sobie wyobrazić przyszłe losy protagonistów bez konfrontacji z biologicznym ojcem Homelandera.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Karl Urban (@karlurban)

Wiemy już, że w kolejnej odsłonie serii istotną rolę odegra Ryan, natomiast na ekranie zobaczymy kilka nowych twarzy; do obsady dołączyły m.in. Susan Heyward i Valorie Curry.

