The Boys - nowe zdjęcie głównych bohaterów z 3. sezonu. Karen Fukuhara i Tomer Capone o swoich postaciach

fot. zrzut ekranu z teasera The Boys // Youtube// Amazon Prime Video

The Boys to superbohaterski serial luźno oparty na popularnej serii komiksów o tym samym tytule autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona. Opowiada o ludziach, którzy starają się ujawnić prawdę o Siódemce, czyli grupie superbohaterów nadużywających swoich mocy.

W głównych rolach występują Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Jack Quaid, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie i Claudia Doumit. Do obsady 3. sezonu dołączyli Jensen Ackles, Katia Winter, Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler i Laurie Holden.

W wywiadzie dla Entertainment Weekly Tomer Capone, który wciela się we Francuza zdradził, co czeka jego bohatera w nadchodzącym sezonie:

Dowiemy się, że Serge ma zasady, które w sobie skrywa. Musi sobie szybko poradzić ze swoimi wewnętrznymi demonami, szukając odpowiedzi o swoją rolę w grupie The Boys, po co [to robi] i dla kogo. Kiedy sprawy wymkną się spod kontroli, odpowiedzi pojawią się ze wszystkich stron, co będzie dla niego prawdziwym rollercoasterem.

Karen Fukuhara, która gra Kimiko, dodała też kilka słów o swojej bohaterce:

W końcu jest w stanie wyjść na zewnątrz i odkrywać, co jej się podoba, czego nie lubi, jakie są jej hobby. Kim jest w środku, jako normalna dziewczyna? Zobaczycie to w 3. sezonie, co zdecydowała się zrobić w ciągu ostatniego roku, próbując żyć normalnie. To dla niej fantastyczne. Nie musi ograniczać się do zabijania i przemocy.

Opublikowano nowe oficjalne zdjęcie z 3. sezonu. Znajdują się na nim główni bohaterowie - Billy Rzeźnik, Francuz, Niewiasta i Cycuś Glancuś. Grupa jest ubrana w stroje robocze. Fotografia znajduje się na początku poniższej galerii.

The Boys - zdjęcia z 3. sezonu

The Boys - sezon 3

The Boys - opis fabuły 3. sezonu

Od roku trwa spokój. Homelander się nie wychyla. Rzeźnik pracuje dla rządu pod nadzorem Hughie’ego. Jednak obu korci, aby zamienić ten spokój w krwawą jatkę. Chłopaki dowiadują się o tajemniczej antysupkowej broni, wpadają na Siódemkę, rozpoczynają wojnę i ścigają legendarnego pierwszego superbohatera: Soldier Boya.

The Boys - pierwsze trzy odcinki 3. sezonu trafią 3 czerwca 2022 roku na Amazon Prime Video. Kolejne będę emitowane co tydzień w piątki.