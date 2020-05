Blonde i Benedetta - premiery kolejnych filmów przesunięte

W związku z globalną pandemią, która zmusiła kina do zamknięcia, premiery dużych i małych produkcji wciąż są opóźniane. Do grona przesuniętych dołączyły właśnie filmy Blonde Andrew Dominika, w której w głównej roli występuje Ana de Armas jako Marilyn Monroe, a także francuska Benedetta Paula Verhoevena.

Scenariusz filmu Blonde Netflixa oparty jest na książce Joyce Carol Oates. Jak zdradza sam reżyser, film będzie nieco różnił się od jego poprzednich projektów. Tutaj nie dialogi, a obraz ma odgrywać kluczową rolę. Premiera miała odbyć się w 2020 roku, została jednak przesunięta na 2021. Pełna data nie jest jeszcze znana. Nie wiadomo, czy przed debiutem w kinach film pojawi się też na festiwalach.

Benedetta rozgrywa się w XVII wieku we Włoszech. Bohaterką jest Bendetta Carlini, zakonnica, która twierdzi, że ma prorocze wizja i ma stygmaty. To pomaga jej wspinać się po drabinie hierarchii kościoła. Watykan niespodziewanie ogłasza, że jest oszustką, ale mówi się, że prawdziwym powodem jej dyskredytacji była jej płeć i fakt, że była lesbijką. Jest to film historyczny oparty na prawdziwej historii. Premiera została przesunięta na maj 2021 roku.