The Boys - Jensen Ackles na planie 3. sezonu. Zdjęcie aktora zdradza wizerunek Soldier Boya?

fot. The CW

Trwają prace nad 3. sezonem The Boys, w którym do obsady dołączył Jensen Ackles. Aktor wcieli się w postać Soldier Boy, który w komiksie jest pewnego rodzaju wariacją na temat Kapitana Ameryki, pierwszym amerykańskim herosem. Twórca serialu, Eric Kripke, stwierdził w jednym z wywiadów, że to Homelander przed Homelanderem. To bohater, który od dekad jest związany z historią Vought i pochodzi z innej epoki. Producent, który w przeszłości już pracował z Acklesem przy pierwszych pięciu sezonach Nie z tego świata dodał, że aktor nie zagra dobrej postaci, więc widzowie mogą poczuć się rozczarowani.

Eric Kripke udostępnił na swoim Twitterze zdjęcie Jensena Acklesa, na którym stoi przed swoją przyczepą, co oznacza, że aktor zakończył obowiązkowy okres kwarantanny i jest gotowy do pracy. Ma długą brodę i włosy, co nie jest zgodne z wizerunkiem Soldier Boya z komiksu, który był ogolony. Fani zastanawiają się czy ten nietypowy nawet jak na tego aktora wygląd zostanie wykorzystany w serialu czy Ackles zapuścił brodę po prostu dla zabawy.

https://twitter.com/therealKripke/status/1392183691229552641

The Boys to serial, który jest oparty na popularnej serii komiksów autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona o tym samym tytule. Opowiada o grupie osób starających się zdemaskować prawdziwe i niegodziwe oblicze najpopularniejszych w mediach superbohaterów. Do obsady 3. sezonu oprócz Jensena Acklesa dołączyła Katia Winter, która ma zagrać Little Ninę. W niedawnym wywiadzie Laz Alonso, który wciela się w Mother's Milk (w polskiej wersji to Cycuś Glancuś) powiedział, że nowa seria będzie jeszcze bardziej krwawa niż poprzednia

Data premiery 3. sezonu The Boys nie została ogłoszona. Dwie pierwsze serie są dostępne na Amazon Prime Video.