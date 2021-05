Ms. Marvel - zakończono zdjęcia do serialu MCU i Disney+

fot. Marvel

Bohaterką serialu Ms. Marvel będzie Kamala Khan (Iman Vellani). Jest ona pierwszą postacią Marvela wyznania muzułmańskiego, która miała własny komiks. Ze wcześniejszych zapowiedzi wiemy, że tak jak w pierwowzorze, będzie ona Amerykanką pakistańskiego pochodzenia, która należy do religijnej rodziny mieszkającej w New Jersey.

Portal Variety podaje, że zdjęcia do 4. i 5. odcinka udało się nakręcić w Tajlandii mimo pandemicznych warunków, co oznacza także zakończenie prac nad produkcją. Prace wykonywano w Studio Park niedaleko Bangkoku, stosując się do reżimu sanitarnego. Za dwa epizody realizowane w Tajlandii odpowiadała reżyserka Sharmeen Obaid-Chinoy. Przypomnijmy, że serial liczyć będzie łącznie sześć odcinków.

W obsadzie, poza wcielającą się w główną bohaterkę Iman Vellani, są: Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer i Nimra Bucha. Premiera prawdopodobnie pod koniec 2021 roku.