The Boys - Jensen Ackles w stroju Soldier Boya na grafice koncepcyjnej

fot. Amazon Studios // Greg Hopwood

W pierwszym tygodniu czerwca 2021 roku do sieci trafiły pierwsze oficjalne zdjęcia Jensena Acklesa (Nie z tego świata) w kostiumie Soldier Boya. Postać, w którą wciela się aktor jest pewnego rodzaju wariacją na temat Kapitana Ameryki. Bohater pojawi się w 3. sezonie The Boys, nad którym wciąż trwają prace na planie zdjęciowym.

Strój Soldier Boya jest imponujący i pełen detali (wzór jego kostiumu składa się z malutkich gwiazdek). Zaprojektowała go Laura Jean Shannon, do którego szkic koncepcyjny namalował artysta Greg Hopwood. Grafikę możecie zobaczyć poniżej i porównać ją z rzeczywistością.

The Boys - Soldier Boy (szkic koncepcyjny)

Szkic koncepcyjny robi wrażenie. Należy też docenić pracę jaką wykonano nad kostiumem. Co ciekawe już w sierpniu 2020 roku artysta BossLogic też podzielił się swoją fanowską wersją grafiki, która jest warta uwagi i przypomnienia, bo niewiele różni się od oficjalnej koncepcji.

https://twitter.com/Bosslogic/status/1296110589236752385

Soldier Boy to postać pochodząca z kontrowersyjnego komiksu The Boys autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona. To bohater, który od dekad jest związany z historią Vought i pochodzi z innej epoki. Jak stwierdził w jednym z wywiadów twórca serialu, Eric Kripke, jest to Homelander przed Homelanderem.

W obsadzie oprócz Acklesa znajdują się Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.

Data premiery 3. sezonu The Boys nie została ogłoszona. Dwie pierwsze serie są dostępne na Amazon Prime Video.