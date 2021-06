The Boys - Jensen Ackles trenuje do roli. Pokazał wideo

Źródło: The CW

W 3. sezonie The Boys aktor Jensen Ackles wciela się w postać zwaną Soldier Boy. Dla niego jest to ponowna współpraca z Erikiem Kripke, twórca The Boys, która stworzył również Supernatural i prowadził ten serial przez lata. Aktor zdecydował się pokazać, jak wygląda jego trening do tej roli, by utrzymać określoną i oczekiwaną formę fizyczną.

W poście na Instagramie przyznaje, że treningi do bycia superbohaterem to coś zupełnie innego. Zażartował nawet, że łatwiej było, jak na planie musiał tylko nosić flanelową koszulę. Jest to oczywiście nawiązanie do roli Deana Winchestera w Supernatural.

Skierował też słowa do kolegów z seriali telewizji The CW, czyli do Stephena Amella (Arrow) oraz Granta Gustina (Flash). Przyznaje, że dopiero teraz rozumie ich bolączkę z tymi treningami, by utrzymać formę herosa.

Wiemy, że Soldier Boy w wykonaniu Acklesa to kluczowa rolą w 3. sezonie The Boys, ale szczegółów fabularnych do tej pory nie ujawniono.

The Boys - premiera 3. sezonu nie jest znana.