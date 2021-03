The Boys - pierwsze spojrzenie na Soldier Boya na zdjęciach z planu 3. sezonu serialu

fot. The CW

Trwają prace na planie 3. sezonu hitowego serialu The Boys. W sieci pojawiły się zdjęcia zza kulis realizacji jednej ze scen. Możemy na nich po raz pierwszy zobaczyć Soldier Boya. Pojawia się on w sekwencji pewnej premiery filmowej. W bohatera wciela się Jensen Ackles, jednak na zdjęciach widzimy jego dublera. Dla przypomnienia Soldier Boy to pewna wariacja na temat Kapitana Ameryki, pierwszy amerykański heros. Zdjęcia z planu są dostępne poniżej.

Szczegóły fabuły nowego sezonu są trzymane w tajemnicy. Serial opowiada o grupie, która zajmuje się kontrolowaniem i zwalczaniem superbohaterów. W swojej pracy bardzo często przekraczają wszelkie granice i czasem posuwają się nawet do uśmiercenia niesfornego herosa.

https://twitter.com/TOFilming_EM/status/1365518833482690560

W obsadzie znajdują się Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.