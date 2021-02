The Boys - zdjęcia do 3. sezonu serialu rozpoczęte. Oznajmia to złoty posąg Homelandera

materiały prasowe

Zapewne wielu fanów i fanek serialu The Boys zastanawiało się, kiedy w końcu wystartują zdjęcia do 3. sezonu produkcji. Otóż showrunner projektu, Eric Kripke, pospieszył z odpowiedzią, oznajmiając na swoim Twitterze początek prac na planie nowej odsłony. Całość okrasił zdjęciem złotego posągu Homelandera. Poniżej możecie zobaczyć wpis twórcy.

Serial opowiada o specjalnej jednostce powołanej do kontrolowania herosów. W swojej pracy bohaterowie mogą posunąć się nawet do zabicia niewygodnego supka, jak nazywają ludzi z mocami członkowie grupy. W 3. sezonie ma pojawić się postać Soldier Boya, granego przez Jensena Acklesa. To pierwszy amerykański heros, który jest pewną wariacją na temat Kapitana Ameryki.

https://twitter.com/therealKripke/status/1364629342630854656

W obsadzie znajdują się Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.