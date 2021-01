The Boys - kontrowersyjny wątek Herospazm pojawi się w 3. sezonie. Eric Kripke potwierdza

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Amazon

Obsada The Boys jeszcze nie powróciła na plan zdjęciowy, aby nakręcić nowe odcinki 3. sezonu tego superbohaterskiego serialu. Ale za to Eric Kripke zdradził czego mogą się spodziewać w scenariuszu. Twórca potwierdził na swoim Twitterze, że w 6. epizodzie serii pojawi się kontrowersyjny wątek, który znany jest z komiksu Herospazm (ang. Herogasm). Scenarzystką została Jessica Chou (Wu Assassins).

Herospazm jest spin-offem komiksu Chłopaki, który składa się z sześciu zeszytów i został opublikowany niezależnie od głównej serii. Twórcą jest Garth Ennis, a artystą John McCrea. Historia opowiada o tym, jak Homelander ogłosił, że on i jego koledzy-bohaterowie opuszczają Ziemię, aby walczyć z zagrażającymi planecie obcymi. Tak naprawdę udają się do kurortu na wyspie, gdzie biorą udział w rozpustnym weekendzie wypełnionym darmowym seksem i zażywaniem narkotyków. To daje szansę Chłopakom, aby znaleźć kolejne brudy na Vought i zakłamanych superbohaterów.

Warto przypomnieć, że do obsady w 3. sezonie dołączy Jensen Ackles (Nie z tego świata), który wcieli się w postać Soldier Boya.

Produkcja The Boys ma się rozpocząć już w lutym. Amazon Prime nie podał jeszcze daty premiery 3. sezonu.