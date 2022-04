The Boys - Karl Urban o supermocach Billy'ego Butchera. Jak wpłynie to na fabułę?

fot. Amazon Prime Video

W połowie marca udostępniono pierwszy zwiastun 3. sezonu The Boys. Zarówno w nim, jak i na plakacie promującym nową serię, widzowie mogą dostrzec, że Billy Butcher strzela laserem z oczu. Nie jest superbohaterem, a mimo to używa mocy. Karl Urban, który wciela się w tę postać w wywiadzie dla Entertainment Weekly skomentował tę sytuację.

Aktor w rozmowie zwrócił uwagę na ważne pytanie, jakie pojawia się w związku z tym zdarzeniem: czy Billy użyje tych mocy do czynienia dobra czy zła? Według Urbana może to prowadzić do większego konfliktu wewnątrz grupy.

Oto dylemat: czy Butcher zostanie superbohaterem, czy superzłoczyńcą? Aby pokonać potwora, sam staniesz się potworem? Myślę, że jedną z fajniejszych rzeczy w tym sezonie jest to, że każda postać staje przed takim wyborem. Jak daleko chcą się posunąć? Jaką granicę są w stanie przekroczyć, aby osiągnąć to, co chcą? Wśród wszystkich postaci w serialu powoduje to konflikt i fajnie jest zobaczyć, kto tak naprawdę znajduje się po czyjej stronie.

The Boys - zdjęcia z 3. sezonu

The Boys - sezon 3

Serial jest oparty na popularnej serii komiksów autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona. W powieści graficznej bohaterowie często stosowali Związek V, gdy mierzyli się z superbohaterami. Można się domyślać, że w serialu zobaczymy podobną praktykę. Warto przypomnieć, że w szóstym odcinku obejrzymy adaptację komiksowego spin-offu Chłopaków - Herospazm. Historia opowiada o tym, jak Homelander ogłosił, że on i jego koledzy supkowie opuszczają Ziemię, aby walczyć z zagrażającymi planecie obcymi. Tak naprawdę udają się do kurortu na wyspie, gdzie biorą udział w rozpustnym weekendzie wypełnionym darmowym seksem i zażywaniem narkotyków.

W The Boys, oprócz Karla Urbana, występują: Antony Starr, Erin Moriarty, Jack Quaid, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit. Do obsady 3. sezonu dołączyli Jensen Ackles, Katia Winter, Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler i Laurie Holden.

The Boys - pierwsze trzy odcinki 3. sezonu trafią 3 czerwca 2022 roku na Amazon Prime Video. Kolejne będę emitowane co tydzień w piątki.