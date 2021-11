The Boys - Laurie Holden jako Crimson Countess na pierwszym zdjęciu

materiały prasowe

Laurie Holden, najbardziej znana z roli Andrei w The Walking Dead, pojawi się w 3. sezonie serialu The Boys od Amazon Prime Video. Aktorka wcieli się w postać Crimson Countess, a teraz mamy pierwsze spojrzenie na to, jak prezentuje się w kostiumie.

W komiksach pierwsza Crimson Countess działała w czasie II wojny światowej i była związana z postacią Soldier Boya, który także pojawi się w nadchodzącym sezonie i wcieli się w niego Jensen Ackles. Crimson Countess jest także wariacją na temat postaci Scarlet Witch z komiksów Marvela. Zobaczcie jak się prezentuje:

https://twitter.com/Laurie_Holden/status/1456682679303385092

Serial jest oparty na popularnej komisowej serii i opowiada o tytułowej grupie zajmującej się kontrolowaniem superbohaterów. Mogą oni posunąć się nawet do zamordowania niesfornego herosa, gdy ten sprawia za dużo problemów. W obsadzie znajdują się Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Jensen Ackles i Nathan Mitchell.