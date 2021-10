Transpłciowe Amazonki istnieją w świecie Wonder Woman. DC potwierdza i tworzy historię

DC

Na amerykańskim rynku zadebiutował zeszyt Nubia & The Amazons #1. W premierowej odsłonie serii ze scenariuszem Stephanie Williams tytułowa bohaterka, która stała się obecnie królową Amazonek, w scenie retrospekcji wraca do swojego pierwszego pojawienia się na Temiskirze. To właśnie z tej sekwencji dowiadujemy się, że do świata Wonder Woman wprowadzono postać pierwszej transpłciowej Amazonki o imieniu Bia - jak wyjawia autorka, na wyspie żyje ich więcej.

W rzeczonym komiksie przypomniano o mistycznej Studni Dusz, portalu, dzięki któremu kobiety zmarłe w wyniku "terroru świata ludzi" mogą odrodzić się na nowo. I tak w czasie przybycia Nubii na Temiskirze narodziło się także 5 nowych Amazonek; żadna z nich nie wiedziała, kim jest, ani jak się nazywa. Gdy w Królewskim Pałacu siostry Nubii wybierały swoje imiona, Bia zalała się łzami, znajdując później pocieszenie ze strony innych kobiet.

W serii twitterowych wpisów Williams potwierdziła przypuszczenia czytelników: Bia jest czarnoskórą, transpłciową Amazonką, która nie powinna być odbierana jako "pozycja do odhaczenia, a postać ważna dla swojej społeczności - podobnie jak czarnoskóre, transpłciowe kobiety są ważne w prawdziwym życiu". Scenarzystka dodała później: "Tak, istnieją transpłciowe Amazonki".

Komentatorzy w sieci zwracają uwagę na subtelny przekaz społeczno-polityczny zawarty w rzeczonym komiksie. Bia zmarła bowiem wcześniej w wyniku "aktów przemocy w świecie ludzi", co przynajmniej część odbiorców łączy z prześladowaniami osób transpłciowych w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych.

Zobaczcie plansze z Nubia & The Amazons #1, jak również z zeszytu Wonder Woman Historia: The Amazons #1, otwarcia nadchodzącej serii, które ma rzucić nowe światło na genezę Amazonek: