The Boys - Laz Alonso uważa, że 3. sezon będzie bardziej krwawy niż poprzedni

fot. Amazon Studios

Trwają prace na planie 3. sezonu The Boys, który opowiada o grupie osób starających się zdemaskować prawdziwe i niegodziwe oblicze najpopularniejszych w mediach superbohaterów. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że pojawi się kontrowersyjny wątek Herospazm. Laz Alonso, który wciela w postać Mother's Milk (w polskiej wersji to Cycuś Glancuś) zdradził w wywiadzie dla Collider, że są już w połowie zdjęć do nadchodzącej serii. Ponadto możemy się spodziewać wielu krwawych scen.

Powiem to w ten sposób. Rozmawiałem z główną makijażystką, która odpowiada również za zamawianie krwi - to jeden z jej wielu obowiązków. Powiedziała mi, że przez cały drugi sezon... kiedy mówisz o wielkiej ilości to nie sądzę, że w czasie 2. sezonu wykorzystali galon krwi, wierz mi lub nie. W trzeciej serii zużyliśmy już 3 i pół galona krwi. Więc to powinno dać wam małą wskazówkę, w jakim kierunku to zmierza.

The Boys to serial, który jest oparty na popularnej serii komiksów autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona o tym samym tytule. Do obsady 3. sezonu dołączył Jensen Ackles, który wcieli się w postać Soldier Boya. Z kolei Little Ninę ma zagrać Katia Winter.

Data premiery 3. sezonu The Boys nie została ogłoszona. Dwie pierwsze serie są dostępne na Amazon Prime Video.