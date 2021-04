The Boys - Stormfront była obsadzona przed zamówieniem 2. sezonu. Aktorka o castingu

fot. Amazon Studios

The Boys to serial, który jest oparty na popularnej serii komiksów autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona o tym samym tytule. Opowiada o grupie osób starających się zdemaskować prawdziwe i niegodziwe oblicze najpopularniejszych w mediach superbohaterów. W 2. sezonie do fabuły dołączyła Stormfront, która okazała się długowieczną superbohaterką o nazistowskich przekonaniach. W tę rolę wcielała się Aya Cash. Przypomnijmy, że w końcówce 2. serii ta bohaterka został potwornie okaleczona. Ale Eric Kripke, showrunner serialu, potwierdził, że Stormfront wciąż żyje.

W rozmowie z Collider Aya Cash podzieliła się kilkoma interesującymi informacjami o jej angażu do serialu.

To było kilka miesięcy przed premierą 1. sezonu. Wtedy jeszcze nie dostali zamówienia na 2. sezon, ale potrzebowali zatrudnić kogoś do zagrania tej roli, ponieważ musieli stworzyć kostium dla osoby, która będzie go nosić. Nie otrzymali jeszcze 2. sezonu, a ja już dostałam angaż.

Cash i Kripke podczas przesłuchania przeprowadzili 20-sto minutową rozmowę o tej postaci, która uderza we wrażliwe i kontrowersyjne tematy. Aktorka musiała się upewnić, że serial poradzi sobie ze Stormfront, która jest skomplikowaną bohaterką.

Nie mam problemu ze wcielaniem się w bardzo nielubianych ludzi czy złoczyńców. Ale oczywiście miało to być coś, z czym trzeba było sobie poradzić z inteligencją, nie gloryfikując tej postaci w sposób, z którym bym się nie zgadzała, lecz miało to po coś służyć. Więc po rozmowie z Erikiem czułam się, że jestem w bardzo dobrych rękach.

Prace na planie zdjęciowym 3. sezonu The Boys rozpoczęły się w lutym 2021 roku. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że pojawi się wątek Herospazm. Do obsady dołączył Jensen Ackles, który wcieli się w postać Soldier Boya. Z kolei Little Ninę ma zagrać Katia Winter. Aya Cash prawdopodobnie nie powróci w nadchodzącej serii.

W głównych rolach występują: Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty, Antony Starr, Karen Fukuhara, Laz Alonso, Jessie T. Usher, Dominique McElligott, Chace Crawford i Tomer Capon.

Data premiery 3. sezonu The Boys nie została ogłoszona. Dwie pierwsze serie są dostępne na Amazon Prime Video.