The Boys - nowe zdjęcie z 2. sezonu. Aktor z serii X-Men jako Lamplighter

fot. Amazon

Premiera 2. sezonu serialu The Boys zbliża się wielkimi krokami. Shawn Ashmore, aktor znany z roli Icemana w serii widowisk X-Men zamieścił w sieci nowe zdjęcie z produkcji. Przedstawia ono aktora jako Lamplightera, słynnego byłego członka The Seven, którego zobaczymy w nowej odsłonie. Zdjęcie możecie obejrzeć poniżej.

Serial oparty jest na komiksach autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Produkcja opowiada o tytułowej, specjalnej grupie agentów, która została powołana do kontrolowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie grupy mogą nawet posunąć się do zabicia sprawiającego problemy herosa. W 2. sezonie nasi bohaterowie stają się zbiegami uciekającymi przed organami ścigania. Muszą się przegrupować i opracować nowy plan zniszczenia The Seven i firmy Vought.

https://twitter.com/ShawnRAshmore/status/1292856069157531648

W obsadzie znajdują się Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.

The Boys - premiera 2. sezonu na Amazon Prime Video 4 września.