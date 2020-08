The Boys - zdjęcia z 2. sezonu. Obsada zachęca do noszenia maseczek

fot. Amazon

The Boys chcą wykorzystać swoją popularność do zachęcenia Amerykanów, aby zadbali o opanowanie sytuacji z koronawirusem w Stanach Zjednoczonych. W opublikowanym wideo zachęcają więc do noszenia maseczek i mówią wprost: noście, bo nie będzie 3. sezonu. Aktorzy nie mogą ruszyć na plan, dopóki sytuacji w USA nie będzie opanowana, a na razie nie ma wyraźnych oznak poprawy.

Zobaczcie wideo:

Jest też nowy fragment 2. sezonu:

Amazon Prime Video opublikował też nowe zdjęcia z 2. sezonu. Zobaczcie je w galerii:

The Boys - premiera 2. sezonu we wrześniu. 3. sezon został oficjalnie zamówiony przez platformę Amazon. Plotki mówią o tym, że może się w nim pojawić popularny Jeffrey Dean Morgan.