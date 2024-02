The Boys - powstanie 5. sezon? Prace na planie mają ruszyć niebawem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Prime Video

Reklama

The Boys powrócą z 4. sezonem w 2024 roku, ale wciąż nie poznaliśmy dokładnej daty premiery. Za to wygląda na to, że prace nad 5. serią już trwają, mimo że Amazon Prime Video jeszcze tego oficjalnie nie ogłosił. Kanadyjska strona internetowa, która zajmuje się śledzeniem informacji o planach zdjęciowych podała, że filmowanie nowych odcinków rozpocznie się już tej wiosny. Według Hollywood North Buzz prace na planie w Toronto i okolicach rozpoczną się 8 kwietnia 2024 r. i potrwają do 22 sierpnia 2024 r.

Choć twórca serialu Eric Kripke w 2020 roku mówił, że The Boys prawdopodobnie potrwają 5 sezonów ze względu na ilość materiału to w zeszłym roku w rozmowie z Inverse stwierdził, że nikt gorzej od niego nie potrafi przewidywać liczby serii tej produkcji. Powiedział, że wszystkiego dowiemy się z perspektywy czasu.

The Boys - zdjęcia i plakaty z 4. sezonu

The Boys - Sister Sage (Susan Heyward)

The Boys - opis 4. sezonu

Świat stoi na krawędzi zagłady. Victoria Neuman jest u drzwi Białego Domu, nadzorowana przez Homelandera, który wzmacnia swoje wpływy. Rzeźnik – któremu pozostało tylko kilka miesięcy życia – stracił syna Bekki, a reszta Chłopaków ma dość jego kłamstw. Jednak gdy stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, zespół musi znaleźć sposób, aby dogadać się i uratować świat. [opis Prime Video]