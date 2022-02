Chłopaki przedstawiają: Czyste Zło - zwiastun animowanego spin-offa The Boys. To będzie jazda bez trzymanki!

fot. Amazon Prime Video

The Boys Presents: Diabolical, którego polski tytuł brzmi Chłopaki przedstawiają: Czyste Zło, to animowany spin-off serial The Boys, opartego na komiksie o tym samym tytule autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Pierwszy sezon będzie liczyć 8 odcinków trwających ok. 12-14 minut. Każdy z tych filmów krótkometrażowych, które są narysowane w różnych stylach, opowie oddzielną historię.

Za scenariusze poszczególnych odcinków odpowiadają: Awkwafina, Garth Ennis, Eliot i Ilana Glazer, Simon Racioppa, Justin Roiland i Ben Bayouth, Andy Samberg oraz Aisha Tyler. Producentami wykonawczymi są Seth Rogen i Evan Goldberg, którzy pełnili taką samą funkcję dla animacji Niezwyciężony. Serial ma być hołdem dla komiksu Chłopaki. Jak wcześniej zapowiadał Eric Kripke, producent wykonawczy serialu, odcinki będą szalone, a także zabawne, szokujące, krwawe, łzawe i emocjonalne.

W sieci pojawił się pełny zwiastun animacji Chłopaki przedstawiają: Czyste Zło. Warto zwrócić uwagę, że jeden z odcinków będzie przypominał komiks pod względem stylu. Hughiemu podkłada głos Simon Pegg, którym był inspirowany ten bohater w powieści graficznej. W serialu aktor wcielał się w ojca Hughiego (Jack Quaid).

Chłopaki przedstawiają: Czyste Zło - zwiastun

W oficjalnym opisie serialu możemy przeczytać:

Przed wami dzieło najbardziej szalonych głów w Hollywood - „Czyste zło” to zbiór ośmiu szokujących animowanych filmów krótkometrażowych. Jazdę bez trzymanki fundują Seth Rogen, Awkwafina, Andy Samberg, Aisha Tyler, Justin Roiland i wielu innych, a każdy odcinek to wyprawa do nowych zakamarków chłopackiego uniwersum.

Chłopaki przedstawiają: Czyste Zło - premiera 4 marca na Amazon Prime Video.

