Peacemaker - powstanie 2. sezon spin-offu Legionu samobójców: The Suicide Squad!

fot. HBO Max

Peacemaker jest spin-offem filmu Legion samobójców: The Suicide Squad, który cieszy się ogromną popularnością na platformie HBO Max. Serial dostał zamówienia na 2. sezon, do którego scenariusz napisze ponownie James Gunn. Zajmie się również jego reżyserią (w 1. sezonie stanął za kamerą 5 odcinków), podobnie jak to było z kinową superprodukcją.

Zarówno James Gunn, jak i John Cena podzielili się w mediach społecznościowych dobrą wiadomością. Reżyser wydał też oddzielne oświadczenie, w którym pisze:

Tworzenie Peacemakera było naprawdę wyróżniającym się punktem mojego życia, zarówno zawodowego, jak i poza nim - z Johnem Ceną i niesamowitym zespołem kreatywnym wokół mnie, a także naszymi partnerami w HBO Max. Mając coś, co wszyscy kochamy i zostało pokochane przez widzów było wspaniałym doświadczeniem. Nie mogę się doczekać, aż ludzie zobaczą, gdzie trafi Team Peacemaker w 2. sezonie.

John Cena w swoim oświadczeniu również podziękował twórcom, ekipie, obsadzie i HBO Max za niestrudzoną pracę nad serialem. Podkreślił, że jest niesamowicie zaszczycony reakcją na Peacemakera i doświadczeniem grania tej postaci. Z kolei szefowa ds. oryginalnego kontentu HBO Max, Sarah Aubrey, powiedziała:

Błyskotliwość Jamesa Gunna po raz kolejny zabłysła w Peacemakerze. Wziął tę postać, powołaną do życia przez niepowtarzalnego Johna Cenę, i stworzył wyjątkową serię, która jest jednocześnie ekscytująca, przezabawna i szczera. Ukazuje ludzką stronę w tej grupie odmieńców, żyjących w tym superbohaterskim świecie. To pierwszy oryginalny serial DC, który miał swoją premierę w HBO Max, więc jesteśmy podekscytowani, że widzowie zgodzili się dać pokojowi k... szansę.

Oprócz Johna Ceny w 1. sezonie serialu wystąpili: Danielle Brooks, Freddie Stroma, Chukwudi Iwuji, Steve Agee, Jennifer Holland, Robert Patrick, Annie Chang, Lochlyn Munro i Nhut Le.

Obecnie James Gunn jest w trakcie filmowania trzeciej części Strażników Galaktyki. Następnie zajmie się tajemniczym projektem od DC, który jeszcze nie został oficjalnie ogłoszony. Deadline zapytał się Jamesa Gunna czy Thinker, w którego wcielał się Peter Capaldi, powróci w nowym spin-offie Legionu samobójców: The Suicide Squad. Reżyser odpowiedział ze śmiechem:

Nic nie mogę powiedzieć. To jest związane z tym uniwersum i nie sądzę, że będzie w podobnym stylu co Peacemaker. Nie będzie to tak komediowe jak ten serial, ale będzie rozgrywał się w tym samym świecie.

Peacemaker - premiera ósmego, finałowego odcinka zaplanowana jest na 17 lutego na HBO Max. Platforma będzie dostępna w Polsce 8 marca 2022 roku.

Peacemaker

