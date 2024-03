The Boys – nowy spot wyborczy Victorii Neuman. Równość dla wszystkich i Supe Lives Matter

fot. Prime Video

Jednym z najważniejszych wątków czwartego sezonu The Boys będą wybory prezydenckie. Kandydatem promowanym przez Vought i samego Homelandera jest Robert Singer. Komitet wyborczy wypuścił nowy spot, mający przekonać wyborców do powierzenia jemu najważniejszej funkcji w kraju, a Victorii Neuman wiceprezydenturę. Materiał ma przede wszystkim na celu zapewnienie, że życie każdego obywatela się liczy, zarówno zwykłego człowieka, jak i superbohatera. Ze spotu wynika, że to właśnie duet Singer-Neuman jako jedyny może zagwarantować superbohaterom równe prawa i miejsce przy stole do rozmów.

The Boys - nowy spot wyborczy sponsorowany przez Vought

The Boys

The Boys - opis fabuły

W czwartym sezonie świat stoi na krawędzi. Victoria Neuman jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej Gabinetu Owalnego i znajduje się w mocnym uścisku Homelandera, który umacnia swoje polityczne wpływy. Butcher, któremu pozostały zaledwie miesiące życia, stracił syna Becki i przywództwo w drużynie. Reszta zespołu odeszła, mając dość jego kłamstw. Stawka jest jednak wysoka, więc muszą znaleźć sposób, aby ponownie połączyć siły i uratować świat, zanim będzie za późno.

W głównych rolach powrócą Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry.

Pozostałe role zagrali Simon Pegg, Giancarlo Esposito, Laila Robins, a także Rosemarie DeWitt i Jeffrey Dean Morgan, którzy wcielą się w nowych bohaterów. Nie wiadomo, czy w serialu pojawią się również postacie znane z Pokolenia V.

The Boys – czwarty sezon będzie dostępny na platformie Prime Video.

