The Boys - odtwórczyni roli Starlight przeciwko mizoginii fanów. Eric Kripke ostro do trollów internetowych

The Boys to serial od Amazon Prime Video. Przedstawia satyryczne spojrzenie na superbohaterów oraz na prawdziwy świat, który jest zdominowany przez politykę i medialną propagandę. Jednym z głównych wątków trzeciego sezonu było uwolnienie się Starlight od Vought i Homelandera (Antony Starr). Bohaterka użyła mediów społecznościowych, aby wyjawić prawdę o firmie, Siódemce i jej liderze.

W podobny sposób postąpiła Erin Moriarty, która wciela się w Starlight. Na swoim Instagramie dodała wpis, w którym zwraca uwagę na nękanie w Internecie. Udostępniła artykuł zatytułowany: #ISTandWithStarlight?: Zdrada Erin Moriarty przez „fanów" The Boys. Bada on nienawiść do postaci Starlight, w którym autor zwraca uwagę, że mimo iż cały trzeci sezon został poświęcony toksycznej męskości i kontrolowaniu kobiet, widzowie nie wyciągnęli z niego lekcji, a nawet niektórzy nie dostrzegli problemu. Dodał również, że nękanie jest jeszcze gorsze, biorąc pod uwagę kontekst jej roli jako Starlight w serialu, kobiety uciszonej i seksualizowanej, traktowanej jak tło dla celebrytów, a nie jako istota ludzka z własnymi myślami i uczuciami. Napisał, że Annie (Starlight) jest fikcją, a Erin nie. Męka nie kończy się dla niej, gdy zaczynają się napisy końcowe, bo nie ma możliwości jej wyłączenia.

Aktorka odniosła się do tego pisząc, że czuje się uciszona, zdehumanizowana i sparaliżowana. Włożyła krew, pot i łzy w tę rolę. Razem z tą postacią dorosła - zmieniła się i ewoluowała pod względem mentalnym oraz fizycznym. Przyznał, że bardzo się poświęciła dla tej roli, a mizoginistyczny trolling jest dokładnie tym, przeciwko Annie się wypowiada. Dodała, że to łamie jej serce, a także, że każdy prowadzi swoje batalie. Jednak to doświadczenie wzmocniło jej empatię. Pełną wypowiedź możecie przeczytać pod tym linkiem.

Ostro zareagował na trolling twórca serialu - Eric Kripke. Na swoim Twitterze napisał:

Cześć trolle! Po pierwsze, jest to dosłownie przeciwieństwo piep***ego przesłania serialu. Po drugie, sprawiacie ból prawdziwym ludziom z prawdziwymi uczuciami. Bądźcie mili. Jeśli nie możecie być mili, zjedzcie paczkę f***ów, wyp***ajcie na słońce i nie oglądajcie #TheBoys, nie chcemy was.

https://twitter.com/therealKripke/status/1567609709154430976

