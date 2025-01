Better Man: Niesamowity Robbie Williams już w kinach. Co trzeba wiedzieć o wyjątkowym musicalu?

foto. materiały prasowe

Ostatnie lata to czasy świetności filmów biograficznych, szczególnie o muzykach, ale i nie tylko, a do łask publiczności wracają również musicale (najlepszym przykładem jest Wicked, które otrzymało 10. nominacji do Oscarów). W polskich kinach dziś, tj. 24 stycznia 2025 roku, pojawiła się wyjątkowa produkcja z obu tych gatunków, która posiada jednak szaloną wariację - jej główny bohater jest małpą.

W polskich kinach można już obejrzeć film Better Man: Niesamowity Robbie Williams. Produkcja w serwisie Rotten Tomatoes na ten moment ma 88% pozytywnych recenzji od krytyków i 90% od publiczności.

Better Man: Niesamowity Robbie Williams - recenzja filmu

Better Man: Niesamowity Robbie Williams - zwiastuny

Better Man: Niesamowity Robbie Williams - opis fabuły

Muzyka była bliska sercu Robbie’go Williamsa od dziecka. Jako chłopiec obserwował niezbyt udaną karierę estradową swojego ojca, która była dla niego nierzadko źródłem frustracji. Robbie przejmuje zarówno ambicje ojca, jak i jego paraliżujące zwątpienie w siebie – ale ma talent. Wkrótce dołącza do boysbandu Take That, z którym wspina się na szczyty list przebojów z serią międzynarodowych hitów. Jednak pieniądze i sława przynoszą jeszcze więcej zwątpienia, a Williams odkrywa w sobie zgubny pociąg do autodestrukcji. Ma jednak także niezwykłą siłę, która w połączeniu z talentem pozwala podnosić się po każdym życiowym czy artystycznym upadku. Wyjątkowy człowiek, niepowtarzalny artysta, po prostu Robbie Williams. [opis dystrybutora]