Ród Smoka - błąd z 3. odcinka zostanie naprawiony. Wzrost oglądalności nowego epizodu

W 3. odcinku Rodu Smoka czujni widzów dostrzegli błąd z efektami specjalnymi, co odbiło się to szerokim echem w Internecie. W scenie z królem Viserysem, w którego wciela się Paddy Considine widać, że aktor ma na ręce rękawiczkę z zielonego materiału. Ma ją założoną po to, aby w późniejszej postprodukcji usunąć dwa palce za pomocą efektów specjalnych. Najprawdopodobniej utracił je w wyniku choroby, która trawiła go w poprzednich odcinkach.

The Hollywood Reporter dowiedział się, że scena zostanie poprawiona. Naprawiony epizod ma trafić na platformę jeszcze w tym tygodniu. Poniżej możecie jeszcze raz zobaczyć błąd, który wychwycili widzowie.

Ponadto Ród Smoka wciąż cieszy się dużą popularnością wśród widzów. Trzeci odcinek obejrzało jak dotąd 16 milionów widzów. Wynik jest oparty o kombinację danych Nielsen i HBO. Stacja zbiera dane oglądalności z HBO Max oraz z emisji odcinka. Długoterminowe pomiary obejmują wyniki z HBO Max, powtórki odcinków, oglądanie ich z nagrywarek DVR i na żądanie.

Tempo wzrostu oglądalności jest podobne, jak w pierwszym i drugim epizodzie serialu. Ponadto Deadline podaje, że w najnowszym odcinku oglądalność wzrosła o 27% na HBO Max w porównaniu z drugim odcinkiem.

Ród Smoka jest oparty na książce George’a R.R. Martina Ogień i krew. Akcja rozgrywa się 172 lata przed wydarzeniami z Gry o tron. Opowiada historię rodu Targaryenów. Oprócz Considine'a w produkcji HBO występują: Milly Alcock, Matt Smith, Olivia Cooke, D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno i Rhys Ifans.

Ród Smoka - premiera 4. odcinka 12 września o 3.00 nad ranem (wraz z amerykańską premierą) oraz o 20.10 na HBO. Serial dostępny jest również na HBO Max.