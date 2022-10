The Boys - zdjęcia z planu 4. sezonu z Sister Sage i Firecracker. Niespodziewany powrót superbohatera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Amazon Prime Video

Niedawno opublikowano pierwsze oficjalne zdjęcia nowych superbohaterek, które pojawią się w 4. sezonie The Boys. Będą to Sister Sage i Firecracker, w które wcielają się odpowiednio Susan Heyward i Valorie Curry. Nie podano szczegółów tych ról, ale za to możemy zobaczyć więcej fotografii z planu zdjęciowego, który jest zlokalizowany w kanadyjskim Toronto.

Na zdjęciach można dostrzec, że supki biorą udział w wydarzeniu związanym z Siódemką. Jest też Homelander, w którego wciela się Antony Starr.

Oprócz nowych bohaterek na fotografiach zza kulis dostrzeżono Black Noira! Ten superbohater został zabity przez Homelandera w 3. sezonie. Twórca serialu Eric Kripke w jednym z wywiadów potwierdził, że Black Noir zginął, więc możliwe, że kostium nosi ktoś inny.

W 4. sezonie do serialu dołączy Jeffrey Dean Morgan, który ma zagrać powracającą rolę gościną. Ponadto w stałej obsadzie znajdzie się Cameron Crovertti, który gra Ryana, czyli syna Homelandera. Podczas jednego z wywiadów Kripke potwierdził tę informację.

Ryan jest naprawdę ważną częścią 4. sezonu. Zarówno Butcher, jak i Homelander mają bardzo dobre powody, by walczyć o Ryana - stawka nie mogłaby być wyższa. Jeśli Ryan pójdzie drogą ojca, a na świecie będzie dwóch Homelanderów, to planetę czeka koszmar. Jeśli Butcher będzie w stanie nawrócić Ryana, to prawdopodobnie będzie najlepszą bronią, jaką można mieć przeciwko Homelanderowi. Zawsze był to serial o rodzinie, a w trzecim sezonie wiele dotyczyło ojców, więc myślę, że sensownym jest, aby sezon czwarty dotyczył synów.

