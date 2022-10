The Boys - nowe superbohaterki w 4. sezonie! Deep składa hołd Timothy'emu w zabawny sposób

fot. Amazon Prime Video

Obsada 4. sezonu The Boys powiększa się! Po dołączeniu do niej Jeffreya Deana Morgana , który ma zagrać powracającą rolę gościną, dołączyły Susan Heyward i Valorie Curry. Wcielą się odpowiednio w Sister Sage i Firecracker, czyli nowe superbohaterki. Szczegóły tych ról są trzymane w tajemnicy.

Natomiast w sierpniu twórca serialu Eric Kripke powitał w serialu nowe postacie, które mają być najlepszymi i najbardziej szalonymi, jakie do tej pory napisano do tej produkcji. Na Twitterze napisał, że wszyscy je pokochają, mając na myśli to, że są "absolutnie przerażające i przyprawiające o mdłości".

Udostępniono zdjęcia obu aktorek w kostiumach, które zaprojektowała Laura Jean Shannon. Zobaczcie poniżej.

The Boys - zdjęcia z 4. sezonu

The Boys - Sister Sage (Susan Heyward)

Ponadto swoją aktywność podtrzymuje Vought International w mediach społecznościowych. Twitterowe i youtube'owe konta są częścią fikcyjnego świata serialu. Pojawiło się tam wideo z Chacem Crawfordem, który wciela się w Deepa z Siódemki. W nim świętuje Światowy Dzień Ośmiornicy, w którym mówi, że powstała fundacja, której zadaniem jest ochrona ośmiornic. Za każdego wpłaconego dolara, Vought ma dołożyć 7 centów. Twarzą tej inicjatywy jest Timothy, z którym Deep utrzymywał seksualne relacje. Supek w ten sposób uhonorował swojego zmarłego przyjaciela. Zobaczcie poniżej filmik.

https://twitter.com/VoughtIntl/status/1578777247996968961

Vought nie poprzestało tylko na tym. W kolejnym tweecie, w którym świętuje Światowy Dzień Ośmiornicy reklamuje... przepis na ciasto z tego stworzenia, pisząc:

Aby uczcić Światowy Dzień Ośmiornicy, serwujemy niesamowitą ucztę: Ciasto z ośmiornicy! Współpracowaliśmy z Deepem, aby stworzyć przepis, który zapewni ośmiornicom najmniej bólu i upiecze je do delikatnej, soczystej perfekcji. Zachwyci twoje kubki smakowe i sumienie!

https://twitter.com/VoughtIntl/status/1578792588559228929

The Boys - wszystkie trzy sezony są dostępne na Amazon Prime Video.