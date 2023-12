Ostatni film Williama Friedkina trafi na SkyShowtime. The Caine Mutiny Court-Martial ma datę premiery

fot. materiały prasowe

The Caine Mutiny Court-Martial to najnowszy i jednocześnie ostatni film Wiliama Friedkina, twórcy nagrodzonego Oscarem za Francuskiego łącznika w 1971 roku, który odpowiada za scenariusz oraz reżyserię do produkcji z Kieferem Sutherlandem w roli głównej. Historia bazuje na powieści Bunt na okręcie, autorstwa Hermana Wouka.

Film będzie dostępny do obejrzenia w serwisie SkyShowtime od 23 grudnia 2023 roku.

The Caine Mutiny Court-Martial - fabuła, obsada

Na początku wojskowego procesu Barney Greenwald (Clarke), sceptyczny prawnik służący w marynarce, niechętnie zgadza się bronić porucznika Steve'a Maryka (Lacy), pierwszego oficera, który przejął kontrolę nad okrętem U.S.S. Caine od jego despotycznego kapitana - Philipa Francisa Queega (Sutherland). Z czasem Greenwald nabiera coraz większych wątpliwości i zaczyna się zastanawiać, czy na pokładzie naprawdę doszło do buntu, czy raczej do heroicznych czynów marynarzy, którzy stracili zaufanie do swojego niestabilnego dowódcy.

W obsadzie filmu znajduje się m.in. Kiefer Sutherland (24), Jason Clarke (Oppenheimer), Jake Lacy (White Lotus), Monica Raymund (Chicago Fire), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Jay Duplass (Transparent), Tom Riley (The Nevers) i Lance Reddick (John Wick).