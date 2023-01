The Challenge - tak wygląda pierwszy film nakręcony w kosmosie. Jest zwiastun

fot. materiały prasowe

The Challenge to film produkcji rosyjskiej nakręcony na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Za kamerą stanął Klim Shipenko, a w obsadzie są m.in. Yulia Peresild i Anton Shkaplerov (jest on prawdziwym astronautą). Rosjanie rywalizowali z planami Toma Cruise'a i tym samym go wyprzedzili jako pierwsi tworząc film w kosmosie. Prace rozpoczęły się jesienią 2021 roku.

The Challenge - zwiastun

Według informacji z mediów reżyser miał dodatkowe wyzwanie, bo jak opowiadał Shkaplerov co 45 minut jest wschód i zachód słońca. Główne światło w kręconych scenach pochodziło z okien stacji, więc przy użyciu dodatkowych lamp reżyser musiał stworzyć wrażenie, że oświetlenie się nie zmienia.

The Challenge - o czym jest film?

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dochodzi do wypadku, czego efektem jest zagrożenie życia kosmonauty. Aby go uratować, na stację kosmiczną zostaje wysłana kardiochirurg Evgenia Belyaeva, aby na pokładzie przeprowadzić ratującą życie operację.

The Challenge - premiera w Rosji odbędzie się 12 kwietnia 2023 roku. Nie wiadomo, czy z uwagi na wojnę w Ukrainie film trafi do dystrybucji poza Rosją.