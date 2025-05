TA gra Ubisoftu dostanie swoją adaptację. Widzowie zobaczą sporty ekstremalne

Ubisoft

Duet reżyserski Adil El Arbi i Bilall Fallah (znani jako Adil & Bilall) podpisali kontrakt na reżyserię pełnometrażowej adaptacji filmowej gry Riders Republic, produkcji od francuskiego giganta branży gier, Ubisoft. Gra przenosi użytkowników w górskie krajobrazy, gdzie mogą poczuć dreszcz emocji związany ze sportami ekstremalnymi i wyznaczyć własną ścieżkę do chwały. Adaptacja filmowa ma oddawać tę energię, łącząc humor i widowiskowe akrobacje na zaśnieżonych stokach Alp.

Kto odpowiada za adaptację Riders Republic?

Adil & Bilall zdobyli rozgłos w rodzimej Belgii w 2018 roku dzięki przebojowi Gangsta, a następnie zyskali międzynarodowe uznanie, reżyserując trzecią i czwartą część serii Bad Boys: Bad Boys for Life oraz Bad Boys: Ride or Die, które łącznie zarobiły ponad 830 milionów dolarów w światowym box office.

Projekt, którego celem jest przeniesienie emocji i adrenaliny związanych ze sportami ekstremalnymi z gry na duży ekran, jest rozwijany i produkowany przez Gaumont oraz Ubisoft Film & Television. Międzynarodowy dział sprzedaży Gaumont rozpoczął promocję projektu w Cannes. Do projektu dołączył również nagradzany scenarzysta Noé Debré, którego dorobek obejmuje m.in. zdobywcę Złotej Palmy w Cannes – Dheepan, a także Stillwater i The World Is Yours.

Producentami filmu są Sidonie Dumas i Rémi Cervoni z ramienia Gaumont oraz Jordan Cohen dla Ubisoft Film & Television. Projekt nadzorują Gérard Guillemot i Margaret Boykin z Ubisoftu, a współproducentami są Nabil Ben Yadir z 10.80 Films oraz Adil & Bilall w ramach ich firmy Los Morros.