Człowiek ze stali nadlatuje! Pełny zwiastun filmu Superman

Fani DC czekali na to od grudnia, kiedy pojawiła się pierwsza zapowiedź nowego Supermana od Jamesa Gunna. Od tamtej pory w sieci udostępniono też fragment z filmu, a także pojedyncze spoty z kilkoma nowymi scenami. James Gunn od jakiegoś czasu zarzekał, że fani nie mieli jeszcze okazji obejrzeć pełnoprawnej zapowiedzi flagowej produkcji rodzącego się uniwersum DCU. Teraz pora to zmienić.

Superman - pełny zwiastun

Człowiek ze stali nadleciał i prezentuje przed Wami pierwszy pełny zwiastun nadchodzącego Supermana z Davidem Corenswetem w roli głównej. Czy to jest to na co fani czekali od lat? James Gunn prezentuje swoją wizję na jednego z najbardziej ikonicznych superbohaterów w historii. Mnóstwo akcji, romansu i nie zapominajmy o Krypto!

Superman – co wiemy?

Film wyreżyserował James Gunn, który odpowiada także za scenariusz. Jest to pierwszy kinowy projekt w ramach nowego uniwersum DCU, poprzedzony jedynie serialem Koszmarne Komando, opowiadającym o mniej znanych postaciach świata DC.

W główne role wcielają się:

David Corenswet jako Superman/Clark Kent,

jako Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan jako Lois Lane,

jako Lois Lane, Nicholas Hoult jako Lex Luthor.

W obsadzie znaleźli się również m.in. Nathan Fillion, Isabela Merced, Anthony Carrigan oraz Alan Tudyk. Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielają w nadchodzącej komiksowej produkcji.

Akcja filmu toczy się w świecie, w którym Superman już działa, co oznacza, że nie zobaczymy ponownie jego genezy – w przeciwieństwie do wcześniejszych ekranizacji.

Premiera filmu zaplanowana jest na 11 lipca 2025 roku.

